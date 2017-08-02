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Без паники: Сирена «воет» по плану
В Перми вновь прозвучат сирены. Кратковременное включение системы оповещения населения пройдёт утром с 10 до 10:30 в соответствии с годовым графиком проверки работоспособности объектовой системы оповещения ПАО «Мотовилихинские заводы». Жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие.
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