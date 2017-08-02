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← Эпоха СССР в фотографии и фарфоре

За порядком в Перми будет следить электронное око

камеры

Администрация Перми объявила аукцион на установку системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории города. Как указано в техническом задании, система предназначена для повышения безопасности жителей города и снижение аварийности на дорогах. В краевом центре планируется установить аппаратные комплексы фотовидеофиксации, которые будут вести наблюдение на 24 участках, в основном, на перекрестках больших улиц. Видеонаблюдение в городе будут вести 48 видеокамер. Все видеокамеры будут замкнуты на единый центр, на аппаратуре которого можно будет хранить и просматривать видеозаписи и фотоснимки. Все работы по монтажу системы фотовидеофиксации необходимо закончить к 31 января 2018 года. Максимальная цена контракта - 265 млн рублей. 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 02.08.2017 в 08:59 в рубрике - Радио Пермского края

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