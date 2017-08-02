За порядком в Перми будет следить электронное око
Администрация Перми объявила аукцион на установку системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории города. Как указано в техническом задании, система предназначена для повышения безопасности жителей города и снижение аварийности на дорогах. В краевом центре планируется установить аппаратные комплексы фотовидеофиксации, которые будут вести наблюдение на 24 участках, в основном, на перекрестках больших улиц. Видеонаблюдение в городе будут вести 48 видеокамер. Все видеокамеры будут замкнуты на единый центр, на аппаратуре которого можно будет хранить и просматривать видеозаписи и фотоснимки. Все работы по монтажу системы фотовидеофиксации необходимо закончить к 31 января 2018 года. Максимальная цена контракта - 265 млн рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Эпоха СССР в фотографии и фарфоре
В Косинский район едет передвижной флюорограф
Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию
Налог на море
Где купить «удобный проездной»?
Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники
Пермские электрички меняют расписание
Глава региона посетит Осинский, Еловский, Чайковский районы
ДружиПермь: город отметит Международный день дружбы
В Хохловке пройдет Конкурс хлеба
Добавить комментарий: