Эпоха СССР в фотографии и фарфоре
В пермской галерее открывается выставка «Взгляд в СССР. XX век в фотографии и фарфоре». В экспозиции будут представлены фотографии из московского Мультимедиа Арт Музея и фарфор из собрания галереи. Также экспонатами для выставки поделятся и частные коллекционеры из Перми и Москвы.
"Выставка создает многогранный художественно-смысловой и документальный образ периода 1917-1991, в котором нашли отражение революция 1917 года, НЭП, коллективизация, индустриализация, труд и подвиг в Великой Отечественной войне, наука, искусство, покорение космоса, тема дружбы народов, повседневная жизнь и быт советских людей", – рассказывают организаторы выставки.
Мультимедиа Арт Музей представит почти 500 фотографий выдающихся мастеров фотоискусства. Посетители выставки увидят более 200 произведений фарфора, созданного на известных заводах СССР. Над их созданием трудились талантливые скульпторы и живописцы. Вернисаж в 18.30
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Косинский район едет передвижной флюорограф
Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию
Налог на море
Где купить «удобный проездной»?
Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники
Пермские электрички меняют расписание
Глава региона посетит Осинский, Еловский, Чайковский районы
ДружиПермь: город отметит Международный день дружбы
В Хохловке пройдет Конкурс хлеба
В Прикамье пройдут акции памяти жертв «Большого террора»
Добавить комментарий: