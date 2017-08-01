Эпоха СССР в фотографии и фарфоре

В пермской галерее открывается выставка «Взгляд в СССР. XX век в фотографии и фарфоре». В экспозиции будут представлены фотографии из московского Мультимедиа Арт Музея и фарфор из собрания галереи. Также экспонатами для выставки поделятся и частные коллекционеры из Перми и Москвы.

"Выставка создает многогранный художественно-смысловой и документальный образ периода 1917-1991, в котором нашли отражение революция 1917 года, НЭП, коллективизация, индустриализация, труд и подвиг в Великой Отечественной войне, наука, искусство, покорение космоса, тема дружбы народов, повседневная жизнь и быт советских людей", – рассказывают организаторы выставки.

Мультимедиа Арт Музей представит почти 500 фотографий выдающихся мастеров фотоискусства. Посетители выставки увидят более 200 произведений фарфора, созданного на известных заводах СССР. Над их созданием трудились талантливые скульпторы и живописцы. Вернисаж в 18.30