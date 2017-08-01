В Косинский район едет передвижной флюорограф

В северных территориях Пермского края закончился «первый круг» работы мультидисциплинарной бригады. Узкие специалисты Пермской краевой клинической больницы, кардиодиспансера, онкодиспансера, детской краевой клинической больницы провели прием жителей районов Коми-Пермяцкого округа, а также Красновишерского и Чердынского районов. В целом врачи выездной поликлиники провели более 6 тысяч приемов жителей самых удаленных районов Прикамья. Ряд пациентов направлен на лечение в стационар, на дополнительное обследование в межмуниципальные центры и краевые клиники. Кроме того, приём в районных больницам ведётся совместно с местными врачами, для которых очень важно поработать вместе с коллегами из краевых клиник, получить рекомендации по лечению сложных пациентов, изучить новые методики диагностики, ознакомиться с новейшими препаратами. С начала августа мультидисциплинарная бригада начинает посещать северные районы вновь. С 1 по 4 августа краевой «медицинский десант» прибудет в Косинский район Коми округа. В это же время в села и деревни этой северной территории отправится и передвижной флюорограф с врачами-фтизиатрами «на борту». Сотрудники краевого центра «Фтизиопульмонология» обследуют жителей на туберкулез и дадут рекомендации по профилактике заболевания.