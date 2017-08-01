Работавшие в 2016 году пенсионеры получат повышенную пенсию
Согласно действующему законодательству 1 августа работавшие в 2016 году пенсионеры получат пенсию в повышенном размере. Перерасчёт пенсии носит беззаявительный характер, т.е. пенсионерам нет необходимости обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2016 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
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