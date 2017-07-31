Налог на море
В России принят закон о курортном сборе. Он начнет действовать с 1 января 2018 года на 4 территориях - Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край. Сбор в первый год составит не более 50 рублей в сутки с человека, далее - не более ста.
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