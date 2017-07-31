Где купить «удобный проездной»?

В связи с закрытием касс и банкротством «Единого расчетного центра» с 31 июля купить проездной можно будет в отделениях «Почтобанка». Ранее льготный электронный проездной на следующий месяц пермяки могли пополнить или приобрести в «Едином расчетном центре». С 31 июля пополнить или купить проездные можно по следующим адресам:

- улица Ленина, 68;

- улица Баумана, 19;

- улица Карпинского, 63;

- улица Адмирала Ушакова, 20;

- улица Адмирала Ушакова, 50;

- улица Вильямса, 37б;

- улица Маршала Толбухина, 17;

- улица Лодыгина, 29;

- улица Солдатова, 32 (магазин «Меркурий»).

Всего в августе планируется открыть 17 пунктов. Адреса будут размещены на сайте МКУ «Гортранс» по мере технологической настройки и подключения оборудования. К сентябрю количество пунктов планируется увеличить до прежнего уровня.