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← Пермские электрички меняют расписание

Где купить «удобный проездной»? →

Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

огородник

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет. Будут огороднические некоммерческие товарищества и садоводческое некоммерческое товарищество. Разница в том, что огородники на своих участках могут возводить только временные хозяйственные постройки, а садоводам позволены дома.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в России

Опубликовано: 31.07.2017 в 14:51 в рубрике - Радио Пермского края

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← Пермские электрички меняют расписание

Где купить «удобный проездной»? →

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