Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники
Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет. Будут огороднические некоммерческие товарищества и садоводческое некоммерческое товарищество. Разница в том, что огородники на своих участках могут возводить только временные хозяйственные постройки, а садоводам позволены дома.
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