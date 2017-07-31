Дачникам придется выбрать, кто они - садоводы или огородники

Принят закон, согласно которому дачных товариществ и кооперативов больше не будет. Будут огороднические некоммерческие товарищества и садоводческое некоммерческое товарищество. Разница в том, что огородники на своих участках могут возводить только временные хозяйственные постройки, а садоводам позволены дома.