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Пермские электрички меняют расписание

электрички

В августе изменится расписание нескольких пригородных поездов Прикамья. Электрички в Пермском крае будут отправляться и прибывать на станции с опозданием.  Так, поезд №6841 Европейская – Чусовская в определенные дни августа будет следовать только до станции Пашия. Изменения времени отправления коснутся поезда Пермь-2 – Кордон, ориентировочно от 4 до 19 минут в зависимости от даты поездки. Кроме того, изменится расписание еще нескольких маршрутов:   Верещагино – Пермь-2,   Голованово – Оверята,  Пермь-2 – Кишерть и  Пермь-2 – Кунгур в обоих направлениях-рассказали в Пермской пригородной компании. Пассажиров просят быть внимательными и заранее уточнять время отправления и маршрут.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 31.07.2017 в 14:32 в рубрике - Радио Пермского края

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