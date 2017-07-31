Пермские электрички меняют расписание
В августе изменится расписание нескольких пригородных поездов Прикамья. Электрички в Пермском крае будут отправляться и прибывать на станции с опозданием. Так, поезд №6841 Европейская – Чусовская в определенные дни августа будет следовать только до станции Пашия. Изменения времени отправления коснутся поезда Пермь-2 – Кордон, ориентировочно от 4 до 19 минут в зависимости от даты поездки. Кроме того, изменится расписание еще нескольких маршрутов: Верещагино – Пермь-2, Голованово – Оверята, Пермь-2 – Кишерть и Пермь-2 – Кунгур в обоих направлениях-рассказали в Пермской пригородной компании. Пассажиров просят быть внимательными и заранее уточнять время отправления и маршрут.
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