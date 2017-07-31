Глава региона посетит Осинский, Еловский, Чайковский районы
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников с рабочим визитом посетит Осинский, Еловский, Чайковский районы. В рамках поездки по Осинскому району Максим Решетников примет участие в церемонии запуска газа в д. Тишкова. До 2019 г планируется строительство порядка 48 км межпоселковых и распределительных газопроводов в Осинском районе, по итогам 2017 г ожидается подключение 560 домовладений.
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