ДружиПермь: город отметит Международный день дружбы
Сегодня Пермь отметит Международный день дружбы. Праздник пройдет на городской набережной. Все желающие смогут сделать фото с помощью инстапринтера, опубликовав в Instagram фотографию с праздника под хештегом #ДружиПермь. Для любителей танцев пройдет открытый мастер-класс по нескольким видам танцевальных направлений. Гости праздника научатся мастерить браслеты дружбы, а театр "Карабаска" проведет несколько интерактивных кукольных спектаклей для детей прямо под открытым небом.– Пермский планетарий в ротонде на набережной установит солнечный телескоп, с помощью которого гости праздника смогут разглядеть солнце, – рассказали в городской администрации. – На сцене выступят коллективы Перми и края. Пройдет дегустация национальных блюд. Праздник состоится под девизом "В дружбе наша сила!". Начало веселья в 15:00.
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