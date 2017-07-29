В Хохлове пройдет Конкурс хлеба
Конкурс Хлеба – это часть событийной программы Праздника НОВОГО ХЛЕБА, который состоится в воскресенье,30 июля, на территории Архитектурно-этнографического музея "Хохловка". Стать участниками могут, как профессионалы, так и любители, представители национальных сообществ и пекарни Пермского края.Конкурсные изделия будут оцениваться компетентным жюри по двум номинациям. По итогам Конкурса все участники получат подарки от организаторов и партнеров Фестиваля. А победитель отправится в речной круиз на трёхпалубном теплоходе от компании КАМА тревел!
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