В Хохлове пройдет Конкурс хлеба

Конкурс Хлеба – это часть событийной программы Праздника НОВОГО ХЛЕБА, который состоится в воскресенье,30 июля, на территории Архитектурно-этнографического музея "Хохловка". Стать участниками могут, как профессионалы, так и любители, представители национальных сообществ и пекарни Пермского края.Конкурсные изделия будут оцениваться компетентным жюри по двум номинациям. По итогам Конкурса все участники получат подарки от организаторов и партнеров Фестиваля. А победитель отправится в речной круиз на трёхпалубном теплоходе от компании КАМА тревел!