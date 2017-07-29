В Прикамье пройдут акции памяти жертв «Большого террора»

В Пермском крае вспомнят жертв "Большого террора". Завтра с 17 до 19 часов на центральной площадке Сада Декабристов города Перми (пересечение улиц Луначарского и Островского) состоится очередная гражданская акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имён". Дата проведения акции неслучайна. 30 июля 1937 года нарком внутренних дел СССР подписал приказ, согласно которому по всей стране репрессировали так называемых "антисоветских элементов". За полтора года органы НКВД расстреляли 7474 жителя Прикамья, подавляющая часть из них была ни в чём неповинна перед советской властью. Завтра исполнится 80 лет со дня начала репрессий. В этот день краевое общество "Мемориал" проведет гражданскую акцию "Возвращение имен". С 17 до 19 часов в Саду декабристов состоится публичное чтение имен погибших пермяков в годы "Большого террора".– В этот день наш долг, долг совести – вспомнить, уберечь от забвения жертв политического террора, возвратить им честное имя, – рассказали организаторы акции. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников. Одновременно такие же акции пройдут в Верещагино, Кудымкаре, Березниках, Краснокамске и Лысьве.