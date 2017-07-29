На Каме пройдут экстремальные гонки на мотолодках

Сегодня на Боровской пристани соберутся любители экстремальных гонок на мотолодках и катерах. В этот раз юбилейные, десятые, соревнования на Каме будут посвящены Дню военно-морского флота.

- Радует, что с каждым годом количество участников возрастает и проходит как минимум по семь заездов, -сообщил старший госинспектор Соликамского участка ГИМС Анатолий Кибукевич.

Оценивать участников будут по классу их мотолодок и мощности моторов. В этом году к гонкам на воде присоединились участники из соседних городов. Регистрация - в 11 часов, старт соревнований - в полдень.