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← Дорожники исправят неровности покрытия на трассе Новые Ляды-Сылва

На Каме пройдут экстремальные гонки на мотолодках

Сегодня на Боровской пристани соберутся любители экстремальных гонок на мотолодках и катерах. В этот раз юбилейные, десятые, соревнования на Каме будут посвящены Дню военно-морского флота.

- Радует, что с каждым годом количество участников возрастает и проходит как минимум по семь заездов, -сообщил старший госинспектор Соликамского участка ГИМС Анатолий Кибукевич.

Оценивать участников будут по классу их мотолодок и мощности моторов. В этом году к гонкам на воде присоединились участники из соседних городов. Регистрация - в 11 часов, старт соревнований - в полдень.

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 29.07.2017 в 10:00 в рубрике - Радио Пермского края

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← Дорожники исправят неровности покрытия на трассе Новые Ляды-Сылва

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