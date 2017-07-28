Дорожники исправят неровности покрытия на трассе Новые Ляды-Сылва

Дорожники уложат выравнивающий слой асфальта на трассе от Новых Лядов до Сылвы. На минувшей неделе водители пожаловались на недочеты, которые обнаружены при ремонте дороги. В ходе ремонта подрядчик "Дортехсервис" заменит 26 тысяч кв.м покрытия, будут укреплены обочины, устроен водоотвод и нанесена новая разметка.– Специалисты дорожной лаборатории взяли пробы асфальта, – пояснили в городской администрации. – Несмотря на неровности, сам материал соответствует всем требованиям. Поэтому было принято решение уложить дополнительный выравнивающий слой и только после этого приступить к укладке верхнего слоя покрытия.

Сейчас в краевом центре ремонт полностью завершен на семи дорожных объектах: улицах Желябова, Барамзиной, Зои Космодемьянской, Светлогорской, Липатова, шоссе Космонавтов от Центрального рынка до улицы Стахановской, путепроводе через шоссе Космонавтов. Еще ряд объектов находится в высокой степени готовности – это улицы Спешилова, Бригадирская, Магистральная, бульвар Гагарина.