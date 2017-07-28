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← В выходные в Кунгурском районе пройдет «Праздник топора»

Музыканты Оперного театра Перми получили престижную международную премию

Музыканты пермского оперного театра стали лауреатами одной из самых престижных международных премий. Видеозапись оперы Генри Пёрселла "Королева индейцев" в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса получила премию ECHO Klassik 2017 как лучшее музыкальное видео в категории "Опера".

В прошлом году запись оркестра MusicAeterna и Теодора Курентзиса – "Весна священная" Игоря Стравинского – получила премию как "Лучшая запись года: симфоническая музыка XX–XXI веков". Годом ранее запись оперы Le nozze di Figaro ("Свадьба Фигаро") из цикла "Трилогия Моцарта – Да Понте в Перми" стала победителем в номинации "Лучшая запись года: опера XVII–XVIII веков". ECHO Klassik является одной из самых престижных музыкальных наград в мире. В этом году премия будет вручена в 23-й раз.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 28.07.2017 в 18:17 в рубрике - Радио Пермского края

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