Музыканты Оперного театра Перми получили престижную международную премию

Музыканты пермского оперного театра стали лауреатами одной из самых престижных международных премий. Видеозапись оперы Генри Пёрселла "Королева индейцев" в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса получила премию ECHO Klassik 2017 как лучшее музыкальное видео в категории "Опера".

В прошлом году запись оркестра MusicAeterna и Теодора Курентзиса – "Весна священная" Игоря Стравинского – получила премию как "Лучшая запись года: симфоническая музыка XX–XXI веков". Годом ранее запись оперы Le nozze di Figaro ("Свадьба Фигаро") из цикла "Трилогия Моцарта – Да Понте в Перми" стала победителем в номинации "Лучшая запись года: опера XVII–XVIII веков". ECHO Klassik является одной из самых престижных музыкальных наград в мире. В этом году премия будет вручена в 23-й раз.