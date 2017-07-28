Музыканты Оперного театра Перми получили престижную международную премию
Музыканты пермского оперного театра стали лауреатами одной из самых престижных международных премий. Видеозапись оперы Генри Пёрселла "Королева индейцев" в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса получила премию ECHO Klassik 2017 как лучшее музыкальное видео в категории "Опера".
В прошлом году запись оркестра MusicAeterna и Теодора Курентзиса – "Весна священная" Игоря Стравинского – получила премию как "Лучшая запись года: симфоническая музыка XX–XXI веков". Годом ранее запись оперы Le nozze di Figaro ("Свадьба Фигаро") из цикла "Трилогия Моцарта – Да Понте в Перми" стала победителем в номинации "Лучшая запись года: опера XVII–XVIII веков". ECHO Klassik является одной из самых престижных музыкальных наград в мире. В этом году премия будет вручена в 23-й раз.
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