В выходные в Кунгурском районе пройдет «Праздник топора»

В ближайшие два дня в селе Зарубино Кунгурского района пройдет "Праздник топора", в рамках которого проводится конкурс художественного мастерства резчиков по дереву, столяров и плотников. Праздник проводится с 2012 года в целях продвижения бренда "Кунгурский район – житница Пермского края". Ежегодно на мероприятие приезжают сотни гостей и участников со всего Прикамья и других регионов страны.

Программа праздника насыщенна и разнообразна, она включает в себя конкурс мастеров и межмуниципальный фестиваль "Ярмарка ремесел". Гостей приглашают принять участие в "Празднике топора", насладиться плотницким мастерством участников конкурса, шоу программой, принять участие в "Сельской" эстафете, игровых площадках – "Топорные игры" и конечно попробовать "Кашу из топора"."На селе без топора нет ни дома, ни двора!". Сегодня, 28 июля, с 15 часов начнется заезд, регистрация, инструктаж участников конкурса, распределение по рабочим местам. С 16 до 21 часа - 1 этап Конкурса мастеров и концертная программа. II этап конкурса мастеров пойдет завтра с 9 часов утра до 15 часов. Торжественное открытие Праздника топора ровно в полдень, затем – работа творческих и игровых площадок. В 16 часов – награждение победителей и закрытие Праздника.