Выходные в Перми ожидаются жаркими

Последние выходные июля в Перми ожидаются жаркими. Перестанут идти дожди, а температура воздуха в конце недели может значительно повыситься. В дневные часы столбик термометра поднимется до +25…+28°, – прогнозирует ГИС-Центр ПГНИУ. Однако формирования выраженного антициклона над Пермским краем не ожидается, а это значит, что ливни с грозами в регионе вероятны в любой день вплоть до конца недели, – добавляют специалисты. МЧС в очередной раз предупредило жителей Прикамья о грозах, дожде и сильном ветре.