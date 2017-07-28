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Выходные в Перми ожидаются жаркими
Последние выходные июля в Перми ожидаются жаркими. Перестанут идти дожди, а температура воздуха в конце недели может значительно повыситься. В дневные часы столбик термометра поднимется до +25…+28°, – прогнозирует ГИС-Центр ПГНИУ. Однако формирования выраженного антициклона над Пермским краем не ожидается, а это значит, что ливни с грозами в регионе вероятны в любой день вплоть до конца недели, – добавляют специалисты. МЧС в очередной раз предупредило жителей Прикамья о грозах, дожде и сильном ветре.
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