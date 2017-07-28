3 августа выберут главу Гайнского района
В Гайнах накануне состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост главы района. Председатель земсобрания Сергей Куделко рассказал "Новому компаньону", что 3 августа на заседаниии земского собрания депутаты выберут будущего главу из двух кандидатов. По итогам работы комиссии в финал вышли нынешний глава Владимир Исаев и экс-заместитель главы Усть-Черновского поселения Василий Сауткин. Кроме них на пост претендовали экс-глава района Николай Останин, начальник службы пожаротушения 14 отряда федеральной противопожарной службы Рустам Меметов и местный житель Семен Гладиков. Напомним, 19 мая, в Гайнском районе состоялись первые выборы, но ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
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