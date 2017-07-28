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На пост мэра Лысьвы заявилось 11 кандидатов
На повторный конкурс по выбору главы Лысьвенского городского округа заявки подали 11 человек. По данным "Коммерсант-Прикамье", за кресло мэра поборются бывший глава Лысьвенского района Александр Гончаров, спикер Виктор Комаренко, его заместитель Александр Смирнов и депутат Андрей Кобелев. Также на конкурс заявились исполнительный директор "Лысьва-Теплоэнерго" Алексей Горнов, предприниматель Всеволод Пузанов, главврач ООО "Медсервис" Илья Арзамасцев, экс-руководитель экономического отдела Лысьвенского района Дмитрий Хлыбов и сын начальника инспекции федеральной налоговой службы Лысьвы Сергей Колобов. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 16 августа. Депутаты выберут нового главу города на пленарном заседании 13 сентября.
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