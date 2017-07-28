В эти выходные зарегистрироваться на Пермский марафон можно офлайн

Во Дворце спорта "Орленок" стартует офлайн-регистрация на Пермский международный марафон. Каждый зарегистрировавшийся в эти дни станет участником розыгрыша спортивных призов.

Сегодня и 31 июля офлайн-регистрация будет работать с 13:00 до 19:00. В субботу, с 10:00 до 15:00. Организаторы отмечают, что с 1 августа стоимость регистрации возрастет, поэтому выгодно пройти регистрацию как можно раньше. До старта каждый участник марафона получит пакет, в который войдет фирменная футболка Пермского международного марафона, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный датчик записи и передачи информации (чип), с помощью которого будет фиксироваться результат.

Пермский международный марафон пройдет в городе впервые 2 и 3 сентября. Дистанции рассчитаны на участников с самым разным уровнем подготовки. Спортсмены пробегут марафонскую и полумарафонскую дистанции – 42 км 195 метров и 21 км соответственно, любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции в 10 км или 3 км. На сегодняшний день пробежать Пермский международный марафон уже готовы более 1300 человек из разных городов России, а также спортсмены из Германии и Кении.