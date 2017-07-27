В Заостровке появился пожарный водоем
В Перми введен в эксплуатацию пожарный водоем объемом 100 кубометров в микрорайоне Заостровка Дзержинского района по улице Южной, 10. Таким образом, противопожарным водоснабжением обеспечен еще один микрорайон малоэтажной застройки на территории нашего города. Эта деятельность осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми".
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