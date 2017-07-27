В Перми реконструируют детско-юношеский центр им. Соломина

В Перми планируют реконструировать здание детско-юношеского центра им. Соломина. Проект реконструкции здания по адресу: улица 1905 года, 2 был разработан по заказу управления капитального строительства администрации Перми и получил положительное заключение экспертизы.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии и более года не используется. Творческие коллективы и спортивные секции распределены по другим центрам Мотовилихинского района.

Площадь двухэтажного здания составляет почти 15 тысяч кв. метров. После реконструкции заниматься в нем смогут 850 детей в две смены. В нем расположатся зрительский зал со сценой, зал-фойе для массовых мероприятий, костюмерные, хореографические и репетиционные залы для творческих коллективов, зал настольного тенниса, изостудия, театральная студия, мастерская, компьютерный класс.