В Перми выбрали лучшие предприятия

В Перми подвели итоги конкурса на звание лучшего предприятия. Параметрами оценки стали производственная эффективность и решение социальных вопросов. Из 40 заявившихся было выявлено 22 победителя, которые в течение года демонстрировали не только высокие производственные показатели, но и принимали активное участие в общественной и социальной жизни города. По инициативе ряда компаний в городе создаются новые музеи, поддерживаются ученики уникальных школ, обустраиваются дворовые спортивные площадки. В сентябре запланирована торжественная церемония награждения победителей конкурса.