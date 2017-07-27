В Кишертском районе найден гриб-гигант
В Кишертском районе местные жители нашли гигантский гриб-баран, занесенный в Красную книгу России. За последние 50 лет – это вторая находка на территории региона. Найденный трутовик зонтичный весит 2,5 килограмма. Плодовое тело гриба состоит из 250 шляпок с ножками, соединенными в один пучок. Неровные и волнистые края шляпок напоминают шкуру барана.
Новый образец высушен и передан на хранение в музей биологического факультета ПГНИУ. Впервые гриб-баран был обнаружен в Добрянском районе около 50 лет назад, но тогда сохранить редкий экземпляр не удалось.
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