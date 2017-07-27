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В Косинском районе проходит фестиваль «Гавриов день»
В деревне Бачманово Косинского района проходит Фестиваль обрядовой культуры "Гаврилов день". Более ста лет подряд 26 июля местные жители служат благодарственный водосвятный молебен Святому Архангелу Гавриилу – покровителю благополучия и добрых вестей. После молебна, по доброй традиции, состоятся любимые в народе праздничные гуляния, ремесленные мастер-классы, угощения и деревенский концерт. Мероприятия проводятся в рамках проекта "59 фестивалей 59 региона".
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