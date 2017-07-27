У свинокомплекса «Пермский» арестовано все поголовье свиней

В Перми судебные приставы арестовали поголовье компании "Свинокомплекс Пермский". Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФСПП. Долги от предприятия требуют налоговая и "Пермэнергосбыт". Животноводческая компания не погасила долги добровольно, пояснили приставы. Поэтому им пришлось арестовать имущество, они описали 1,5 тыс. голов свиней.

Согласно предварительной оценке, стоимость имущества составляет 15 млн рублей. При этом налоговая требует 21 млн, а "Пермэнергосбыт" - 15 млн. Свиней оставили на ответхранение должнику - до решения о продаже. Директора предприятия предупредили об уголовной ответственности за растрату, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.