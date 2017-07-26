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Автор проекта «Сделано Бобрами» стала победителем Всероссийского конкурса
Победитель конкурса бизнес-проектов, автор творческой мастерской "Сделано Бобрами" Мария Шеина стала одним из 20 победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов и выиграла грант в размере 200 тысяч рублей. Вместе с другими выпускниками программы "Ты-предприниматель" из Пермского края она приняла участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
"Территория смыслов" - форум для амбициозных людей, желающих реализовать свои мечты. Это единая площадка, объединяющая творческую молодежь, бизнесменов, ярких и талантливых личностей. Получение гранта позволило мне как предпринимателю сделать еще один значимый шаг вперед. После этого хочется только одного: творить и действовать!", - поделилась впечатлениями Мария Шеина.
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