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В Чайковском достроен завод компании «Новые фитинговые технологии»
В Чайковском завершилось строительство нового промышленного предприятия: завод компании "Новые Фитинговые Технологии". Компания реализует на территории края инвестиционный проект "Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов". Основная задача проекта - удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила порядка 4,4 млрд рублей. Завод НФТ оснащен уникальным в России оборудованием и способен производить продукцию, превосходящую рыночные аналоги.
Правительство Пермского края активно поддерживает инициативы инвестора и управленческой команды "НФТ" - предприятие уже получает субсидии министерства промышленности и торговли России на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и участвует в реализации "дорожной карты" по продвижению продукции пермских предприятий в ПАО "Газпром". Сегодня компания продолжает набор сотрудников на новое производство, будет создано более 400 новых рабочих мест. Торжественное открытие завода запланировано на август 2017 года.
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