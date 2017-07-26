В Чайковском стартовал Всероссийский спортивный фестиваль инвалидов

Стартовал II Всероссийский спортивный фестиваль инвалидов. Чайковский район уже не первый раз становится площадкой для проведения соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мероприятие проходит на базе отдыха "Русь". Участники фестиваля - инвалиды старше 14 лет, передвигающиеся на креслах-колясках. В течение четырех дней участники фестиваля смогут интересно провести время на природе на берегу живописной реки Камы, пообщаться друг с другом, посоревноваться в рыбной ловле. Также участникам фестиваля предстоит выявить сильнейших в соревнованиях по бочча, которые проводятся согласно паралимпийским правилам. Победители определяются в каждом из классов независимо от возраста и пола: личное первенство и открытый класс.