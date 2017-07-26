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До 2022 года в Прикамье появится 42 новых ФАПа
42 новых Фельдшерско-акушерских пункта появится в Прикамье до 2022 года. Таковы сегодняшние планы краевых властей по обеспечению качественной медицинской помощью жителей сёл и деревень. ФАПы станут площадкой для приёмы выездных бригад узких специалистов. Обязательным условием станет наличие высокоскоростного Интернета, для того чтобы проводить он-лайн консультации с коллегами из других территорий. Первые восемь таких пунктов практически готовы к открытию. Срок сдачи - конец августа.
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