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В Перми начинает работу Сказариум

В Перми в рамках Большого летнего фестиваля "Пермский период. Новое время" начнет работу Сказариум. Это одна из четырех площадок Лето Парка на эспланаде. В течение двух месяцев в Сказариуме будут показывать документальные и художественные фильмы, читать лекции, смотреть спектакли, слушать музыку, читать и обсуждать сказки. На кинопоказах посетители смогут увидеть документальные фильмы о Перми и популярные художественные фильмы, которые предоставят киностудия "Новый курс" и Пермская синематека.

В рамках театрального направления жители города, увидят спектакли и моноспектакли пермских актеров и театральных трупп. Среди них, в частности, участники фестиваля-конкурса "MOНОfest". Лекторий охватит самые разные темы: архитектура, спорт, история, мода, бизнес, финансы, погода и многое другие. Каждый из посетителей найдет для себя что-то интересное. В списке лекторов преподаватели пермских университетов, сотрудники музеев, бизнесмены, спортсмены, психологи, эксперты. Сказариум будет работать с 18.00 по 21.00 в будние дни (кроме понедельника) и с 12.00 до 22.00 в выходные. Вход свободный.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 24.07.2017 в 16:16 в рубрике - Радио Пермского края

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