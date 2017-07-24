В Березниках на шахте "Уралкалия" погиб рабочий. Трагедия произошла 17 июля на Березниковском калийном производственном рудоуправлении №4. Как сообщили в краевом следственном управлении СКР, мужчина получил на производстве травму, не совместимую с жизнью. Идет доследственная проверка. В пресс-службе компании "Уралкалий" заявили, что семье погибшего будет выплачена денежная компенсация.