На шахте «Уралкалия» погиб рабочий
В Березниках на шахте "Уралкалия" погиб рабочий. Трагедия произошла 17 июля на Березниковском калийном производственном рудоуправлении №4. Как сообщили в краевом следственном управлении СКР, мужчина получил на производстве травму, не совместимую с жизнью. Идет доследственная проверка. В пресс-службе компании "Уралкалий" заявили, что семье погибшего будет выплачена денежная компенсация.
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