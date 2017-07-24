«Зов Пармы» в очередной раз прошел на Чердынской земле
Традиционный этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" ежегодно собирает всех неравнодушных к традициям своего края земляков. Нынче он проходит уже в 12 раз в рамках большого летнего фестиваля "Пермский период. Новое время". У гостей села Серегово Чердынского района будет возможность побывать в юрте, примерить национальную одежду, приготовить пищу по древним рецептам, а также поучаствовать в Прокопьевской ярмарке. Здесь открыта выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел, пройдет концерт-фестиваль сказителей Перми Великой, а также конкурс мастер-классов декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и традиционных ремесел. Организаторы ожидают около 15 тысяч гостей, и более 30 творческих коллективов из Тюмени, Ижевска, Оренбурга Челябинска, а также городов Пермского края.
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