Пермяков приглашают на «Встречи у фонтана»
В сквере им. Дзержинского возобновляются встречи у фонтана. Любители танцев смогут провести прекрасные вечера у фонтана под живую музыку. Сегодня на торжественном открытии "Встреч у фонтана" (0+)выступит известный в городе музыкальный ансамбль "Бабату". Все желающие смогут послушать танцевальные композиции 1970-х годов, а также современную музыку. Начало вечеров в 18:00.
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