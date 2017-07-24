Пермяков приглашают на «Встречи у фонтана»

В сквере им. Дзержинского возобновляются встречи у фонтана. Любители танцев смогут провести прекрасные вечера у фонтана под живую музыку. Сегодня на торжественном открытии "Встреч у фонтана" (0+)выступит известный в городе музыкальный ансамбль "Бабату". Все желающие смогут послушать танцевальные композиции 1970-х годов, а также современную музыку. Начало вечеров в 18:00.