Выборы губернатора Прикамья будут транслироваться в сеть Интернет
Краевым избиркомом принято решение об организации видеотрансляции в сети Интернет в территориальных избирательных комиссиях процедуры приемки протоколов участковых избирательных комиссий и установления итогов голосования на выборах 10 сентября. Мера направлена, прежде всего на организацию максимальной открытости избирательных процедур и процесса для всех его участников. Видеонаблюдение в помещениях участковых комиссий организуется в Пермском крае с 2012 года, а вот в территориальных комиссиях будет организовано впервые. Одна камера будет направлена на место заседания комиссии, вторая – на увеличенную форму протокол выборов. Напомним, 10 сентября в Пермском крае состоятся выборы главы региона, а также ряд муниципальных кампаний. Наиболее крупные из них - выборы депутатов дум Губахинского и Лысьвенского городских округов, а также земских собраний Октябрьского и Суксунского районов.
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