Юнармейцы Прикамья вернулись в Пермь

Сегодня в Пермь вернулась команда юнармейцев Пермского края. На родной земле ребят из Чернушинского, Пермского, Красновишерского районов и Соликамска встречали как победителей - ведь по итогам 2 смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа "Гвардеец – 1" наша команда заняла 1 место. Пермяки жили и выступали в городе Кстово Нижегородской области на базе 10-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России.

"Гвардеец" – это военно-патриотический проект, организованный по инициативе полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при активном содействии и поддержке Минобороны и ДОСААФ России. В июне и в июле в рамках лагеря отдохнули и прошли обучение более 700 школьников из всех регионов Поволжья, а также городов Севастополя и Луганска. Большинство из них – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники кадетских корпусов.