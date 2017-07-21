Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Утвержден перечень объектов капительного строительства на 2018-2020 годы

Как Росреестра реализует новые стандарты работы

В идеале все бумаги должны перейти в электронный вид, а процедуры, сопутствующие постановке на Кадастровый учёт и Госрегистрации имущества - в режим он-лайн. Таковы новые установки в Росреестре. И о том, как они реализуются в ведомстве рассказали журналистам. Подать заявку или получить документы сейчас проще всего через МФЦ. Срок регистрации имущества в Прикамье сейчас составляет 4 дня. Значительно снижено число приостановлений и отказа в процедуре. Но вот с Кадастровым учётом ситуация не такая идеальная. Основная проблема здесь в том, что должным образом оформленные границы сейчас в Прикамье имеют только 47 процентов участков. И большая роль в решение данной проблемы отводится муниципальным властям.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 21.07.2017 в 16:45 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Утвержден перечень объектов капительного строительства на 2018-2020 годы

Пермяк стали меньше экономить на еде и покупках

В Прикамье реализуется пилотный проект «Территория заботы»

Сроки восстановления участка трассы Пермь-Екатеринбург увеличиваются

В Перми отключат светофоры

На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями

Закончена проверка документации по новому аэровокзальному комплесу Перми

Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»

На реке Мулянка в Перми пройдут соревнования на лодках «Дракон»

Узкие специалисты Пермской краевой больницы приехали в Юрлу


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Утвержден перечень объектов капительного строительства на 2018-2020 годы

Обратите внимание

в Перми

Как Росреестра реализует новые стандарты работы

Достижения и недостатки системы госрегистрации и постановки на Кадастровый учет
читать21.07.2017 в 16:45
Метки: в Перми, в Пермском крае

В Прикамье реализуется пилотный проект «Территория заботы»

К 2020 году на террритории Пермского края будет создана единая гериатрическая служба
читать21.07.2017 в 14:36
Метки: в Пермском крае, Здоровье, в Перми, в Кудымкаре

Сильнейшие фигуристы Прикамья вернулись со сборов в Сочи

Сейчас спортсмены готовят новые программы
смотреть видео читать21.07.2017 в 14:22
Метки: в Перми, Спорт

В одном из магазинов Перми торговали мясной продукцией без документов

ИП привлечен к административной ответственности
читать21.07.2017 в 13:53
Метки: в Перми

Совместный рейд провели в Перми сотрудники ГИБДД и судебные приставы

За 6 часов акции удалось взыскать с должников около 150 тысяч рублей
смотреть видео читать21.07.2017 в 11:35
Метки: в Перми, Общество

в России

На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями

Двигатели ПД-14 производятся на АО ОДК-Пермские моторы
читать20.07.2017 в 16:46
Метки: в России, Наука и техника

Специалисты предприятия «Пермские моторы» едут на авиасалон «МАКС»

Предприятие представят 80 лучших сотрудников
смотреть видео читать20.07.2017 в 11:37
Метки: в России, в Перми, Наука и техника

На международном авиасалоне «МАКС» представлены ведущие предприятия Прикамья

Планируется подписание ряда договоров и соглашений с крупными корпорациями
читать19.07.2017 в 16:32
Метки: в России, Наука и техника

Пермский летчик одержал победу на международных соревнованиях по высшему пилотажу

Соревнования проходили на самолетах Як-52
читать18.07.2017 в 17:38
Метки: в России, в Перми, Спорт

Пермская делегация примет участие в авиасалоне «МАКС»

На международной аэрокосмической выставке будет представлена продукция прикамских предприятий
смотреть видео читать18.07.2017 в 13:00
Метки: в России, Наука и техника, Экономика
Лента новостей RSS каналы

Как Росреестра реализует новые стандарты работыКак Росреестра реализует новые стандарты работы

Утвержден перечень объектов капительного строительства на 2018-2020 годыУтвержден перечень объектов капительного строительства на 2018-2020 годы

Пермяк стали меньше экономить на еде и покупкахПермяк стали меньше экономить на еде и покупках

В Прикамье реализуется пилотный проект «Территория заботы»В Прикамье реализуется пилотный проект «Территория заботы»

Сильнейшие фигуристы Прикамья вернулись со сборов в СочиСильнейшие фигуристы Прикамья вернулись со сборов в Сочи

В одном из магазинов Перми торговали мясной продукцией без документовВ одном из магазинов Перми торговали мясной продукцией без документов

В «Хохловке» необычные экскурсии проводит фольклорный ансамбль «Тишина»В «Хохловке» необычные экскурсии проводит фольклорный ансамбль «Тишина»

Сдвигаются сроки реконструкции участка трассы Пермь-ЕкатеринбургСдвигаются сроки реконструкции участка трассы Пермь-Екатеринбург

Совместный рейд провели в Перми сотрудники ГИБДД и судебные приставыСовместный рейд провели в Перми сотрудники ГИБДД и судебные приставы

В Березниках тушили пожар в бассейне «Кристалл»В Березниках тушили пожар в бассейне «Кристалл»

Начался прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Пермского краяНачался прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края

В Коми-округе восстановили древний музыкальный инструментВ Коми-округе восстановили древний музыкальный инструмент

Кунгурскому машиностроительному заводу исполнилось 140 летКунгурскому машиностроительному заводу исполнилось 140 лет

Названа причина ДТП с автобусом из КраснокамскаНазвана причина ДТП с автобусом из Краснокамска

В центре Перми вспыхнул автомобильВ центре Перми вспыхнул автомобиль

В Прикамье отремонтировано еще несколько дорожных объектовВ Прикамье отремонтировано еще несколько дорожных объектов

Коммунальные страсти в Мотовилихинском районеКоммунальные страсти в Мотовилихинском районе

Сроки восстановления участка трассы Пермь-Екатеринбург увеличиваютсяСроки восстановления участка трассы Пермь-Екатеринбург увеличиваются

В Перми отключат светофорыВ Перми отключат светофоры

На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателямиНа авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями

Закончена проверка документации по новому аэровокзальному комплесу ПермиЗакончена проверка документации по новому аэровокзальному комплесу Перми

Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»

На реке Мулянка в Перми пройдут соревнования на лодках «Дракон»На реке Мулянка в Перми пройдут соревнования на лодках «Дракон»

Актуально PRO Пермь. Реконструкция дорожной сети в ПермиАктуально PRO Пермь. Реконструкция дорожной сети в Перми

В Чайковский приедут не менее 19 команд по летнему биатлонуВ Чайковский приедут не менее 19 команд по летнему биатлону

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru