Как Росреестра реализует новые стандарты работы

В идеале все бумаги должны перейти в электронный вид, а процедуры, сопутствующие постановке на Кадастровый учёт и Госрегистрации имущества - в режим он-лайн. Таковы новые установки в Росреестре. И о том, как они реализуются в ведомстве рассказали журналистам. Подать заявку или получить документы сейчас проще всего через МФЦ. Срок регистрации имущества в Прикамье сейчас составляет 4 дня. Значительно снижено число приостановлений и отказа в процедуре. Но вот с Кадастровым учётом ситуация не такая идеальная. Основная проблема здесь в том, что должным образом оформленные границы сейчас в Прикамье имеют только 47 процентов участков. И большая роль в решение данной проблемы отводится муниципальным властям.