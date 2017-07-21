Утвержден перечень объектов капительного строительства на 2018-2020 годы
В краевой перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры на 2018-2020 годы вошел 51 объект. Из них 40 перешли из аналогичного документа на 2017-2019 годы. Об этом на круглом столе по предварительному обсуждению краевой инвестпрограммы заявил краевой министр строительства Михаил Сюткин.
Наиболее крупные объекты: новая сцена Театра оперы и балета (7 млрд рублей), пермская клиническая инфекционная больница №1 (2,6 млрд.), пермский зоопарк (3,6 млрд.), спортивно-концертный комплекс (2 млрд), а также новое здание Пермской художественной галереи (1,4 млрд рублей).
Присутствующие на заседании депутаты Законодательного собрания обратили внимание на большое количество в программе "долгостроев", которые "переходят из перечня в перечень". "Например, больница в Юрле, кожно-венерологический диспансер в Кудымкаре. Окончательный вариант перечня будет рассмотрен на августовском пленарном заседании законодательного собрания.
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