Пермяк стали меньше экономить на еде и покупках

Жители Прикамья стали меньше экономить на еде и покупках. По данным Пермьстата, за пять месяцев 2017 года уровень доходов населения Прикамья сократился на 5%. За такой же период прошлого года этот показатель составлял 22%. Замедление отрицательной динамики наблюдается также в розничной торговле и общественном питании.

"Эти два показателя являются важнейшими индикаторами уровня жизни. Мы видим, что пермяки стали меньше экономить: оборот розницы за шесть месяцев 2017 года упал всего на 3,8% вместо 8,9% за январь-июнь 2016 года, общепита - на 6,8% против 15,1%. Наметилась стабилизация на рынке, население ждет изменений в положительную сторону, хотя и не без ностальгии по более благополучным временам", - говорит заведующая кафедрой маркетинга экономического факультета ПГНИУ Екатерина Антинескул.

Также экономисты выделяют снижение темпов роста инфляции - за пять месяцев 2017 года цены в Пермском крае выросли на 1,4%. В прошлом году за аналогичный период рост составил 3,3%.