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В Прикамье реализуется пилотный проект «Территория заботы»
Прикамье попало в федеральный пилотный проект "Территория заботы". К 2020 году в регионе должна быть создана единая гериатрическая служба для оказания медицинской помощи пожилым гражданам. В Перми пилотный проект будет реализовываться в городской поликлинике №7 и МСЧ №7. В Кудымкаре гериатрический кабинет откроют в Больнице Коми-Пермяцкого округа. Появятся такие кабинеты в Березниках и Чайковском. Методическим и организационным центром для развития профильных филиалов и кабинетов в лечебных учреждениях Прикамья станет гериатрический центр, который создан в Пермском краевом госпитале для ветеранов войн.
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