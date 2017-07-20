Сроки восстановления участка трассы Пермь-Екатеринбург увеличиваются

Правительство края держит на контроле работы по восстановлению участка трассы Пермь-Екатеринбург, разрушенного в результате интенсивных дождей и повышения уровня воды в реке Юг. Полностью закончить все работы на 36 км федеральной автотрассы дорожники обещали 20 июля, однако на проведение всех восстановительных работ потребовалось больше времени. По информации "Уралуправтодора", это связано с соблюдением технологий дорожного строительства.

Строители полностью закончили погружение шпунтового ограждения, закончив таким образом устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта. Сегодня планируется завершить монтаж переходных плит, после чего будет выполнено омоноличивание конструкции, требующее по технологии не менее 3-х суток для набора прочности. После всех этих работ останется выполнить устройство асфальтобетонного покрытия. Таким образом срок запуска движения на участке в объезд Бершети может быть смещен на 5–6 дней.