В Перми отключат светофоры

В Мотовилихинском районе Перми на весь день отключены светофоры на трех перекрестках. Еще один объект будет обесточен в Закамске. До 6 вечера без электричества останутся светофоры на перекрестках улиц Славянова–Смирнова, 1905 года – Восстания, 1905 года – Пролетарская и Маршала Рыбалко – Оборонщиков. "Отключение связано с профилактическими работами, проводимыми Восточными и Кировскими электросетями", – пояснили в пермской дирекции дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и осторожными.