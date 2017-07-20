← На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями
Сроки восстановления участка трассы Пермь-Екатеринбург увеличиваются →
В Перми отключат светофоры
В Мотовилихинском районе Перми на весь день отключены светофоры на трех перекрестках. Еще один объект будет обесточен в Закамске. До 6 вечера без электричества останутся светофоры на перекрестках улиц Славянова–Смирнова, 1905 года – Восстания, 1905 года – Пролетарская и Маршала Рыбалко – Оборонщиков. "Отключение связано с профилактическими работами, проводимыми Восточными и Кировскими электросетями", – пояснили в пермской дирекции дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и осторожными.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями
Закончена проверка документации по новому аэровокзальному комплесу Перми
Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»
На реке Мулянка в Перми пройдут соревнования на лодках «Дракон»
Узкие специалисты Пермской краевой больницы приехали в Юрлу
«Власть» поставили на место
На юге Прикамья продолжается разведка залежей полезных ископаемых
Музей Совеременного искусства приглашает юных пермяков на занятия
У жительницы Прикамья арестовали норковую шубу
Продолжается визит Нелли Аликперовой в город Чайковский
Добавить комментарий: