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На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями
В подмосковном Жуковском, в ходе первого дня работы авиасалона МАКС-2017, подписан первый контракт на поставку самолетов МС-21 с двигателями ПД-14. Лизинговая компания "Ильюшин финанс Ко" (основной акционер "Объединенная авиастроительная корпорация") договорилась с Red Wings (на 100% принадлежит ИФК) о передаче в операционный лизинг 16 самолетов МС-21-300. Четыре МС-21 будут оснащены двигателями ПД-14, серийное производство которых будет осуществляться на АО "ОДК-Пермские моторы", остальные - канадскими PW1400G. Поставки запланированы на 2019–2020 годы. Самолеты будут поставляться в моноклассной компоновке на 211 мест.
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