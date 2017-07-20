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← Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»

Закончена проверка документации по новому аэровокзальному комплесу Перми

Главгосэкспертиза России закончила проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству аэровокзального комплекса внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта "Большое Савино". Проект предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию нового терминала международных и внутренних авиалиний с пропускной способностью 904 пассажира в час, расширение воздушной сети и обустройство привокзальной площади с максимальным с учетом требований безопасности. Трехэтажное здание терминала будет размещено в юго-западной части "Большого Савино". К июлю 2017 года готовность будущего аэропорта составляет 75%. Уже завершены работы, связанные с подземной и надземной частями здания аэровокзала, возведены ограждающие конструкции и закрыт тепловой контур здания.

Метки: в Перми

Опубликовано: 20.07.2017 в 16:16 в рубрике - Радио Пермского края

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← Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»

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