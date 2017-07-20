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Пермский кукольный театр покажет «Стоматологический триллер»
Пермский театр кукол представит"стоматологический триллер". Именно так, в шутку, сами артисты называют премьерный спектакль "Как на Машу зубки обиделись". Новая постановка - это кукольно-предупредительное представление о пользе зубной щетки и пасты.
Этот спектакль по пьесе Игоря Шишкина режиссер-постановщик и сценограф - художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий поставил еще в начале 2017 года в Тюменском театре кукол и масок. В апреле между сибирским и уральским театрами состоялись обменные гастроли, во время которых пермская публика тепло приняла "кукольно-предупредительное представление", что убедило Дмитрия Вихрецкого перенести постановку из Тюмени в Пермь.
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