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На реке Мулянка в Перми пройдут соревнования на лодках «Дракон»
В Перми пройдут соревнования на лодках класса "Дракон". Чемпионат состоится на реке Мулянка. Гоночная дистанция составит 200 метров. Для зрителей предусмотрена развлекательная программа. Состав команды смешанный – 11 человек (десять гребцов, из них шесть мужчин, плюс четыре женщины, один барабанщик).
Добавим, что лодка класса "Дракон" получила название благодаря своему экзотическому виду. Необходимым для участия в соревнованиях атрибутом является барабан. Он крепится на небольшой площадке, расположенной в носовой части лодки. Кроме него, здесь находится и стул для барабанщика. Особенность соревнований на таких лодках заключается в том, что гребцы должны подстраиваться под ритм барабанщика, который сидит на корме. Он должен учитывать скорость и направление ветра, силу волн, чтобы гребцам было легче проходить дистанцию.
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