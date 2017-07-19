Узкие специалисты Пермской краевой больницы приехали в Юрлу

Врачи краевой выездной поликлиники прибыли в Юрлинский район Коми-округа. В составе "десанта" - узкие специалисты Пермской краевой клинической больницы, кардиодиспансера, онкодиспансера, детской краевой клинической больницы. У мультидисциплинарной бригады, помимо приёма и консультаций пациентов, есть еще и методическая задача. Работа в Юрлинской районной больнице ведется вместе с местными врачами, которые благодаря своим пермским коллегам знакомятся с современными препаратами, новыми методиками диагностики и лечения. Кроме того, за 4 дня пребывания в районе врачи не только могут сделать необходимое обследование, но и успеют посмотреть его результаты, и, если нужно, показать пациента коллегам.