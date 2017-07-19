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«Власть» поставили на место
"Власть" поставили на место. Бетонные буквы-скамейки, как и обещали, вернули на площадь перед зданием Законодательного собрания после ремонта асфальтового покрытия. Напомним, арт-объект установлен перед зданием краевого парламента в 2010 году и является экспонатом музея современного искусства PERMM.
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