"Власть" поставили на место. Бетонные буквы-скамейки, как и обещали, вернули на площадь перед зданием Законодательного собрания после ремонта асфальтового покрытия. Напомним, арт-объект установлен перед зданием краевого парламента в 2010 году и является экспонатом музея современного искусства PERMM.