На юге Прикамья продолжается разведка залежей полезных ископаемых

Пермские геологи продолжают разведку залежей газа и нефти в Бардымском районе. К полевым сейсморазведочным работам 3D на западной части Батырбайского газонефтяного месторождения приступило ПАО "Пермнефтегеофизика", входящее в госхолдинг Росгеология. Исследования, заказчиком которых выступает компания "ЛУКОЙЛ-Пермь", выполняются с целью поиска, оценки и доразведки залежей углеводородного сырья.